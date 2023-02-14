زلزال بقوة 5,6 درجات يضرب رومانيا ويشعر به سكان دول مجاورة

قال المركز الأميركي للمسح الجيولوجي ان زلزالا بقوة 5,6 درجات ضرب مناطق في جنوب شرق رومانيا الثلاثاء، وشعر به سكان بلدان مجاورة في شرق اوروبا منها بلغاريا وصربيا.

ولم يتم الابلاغ على الفور عن ضحايا جراء الزلزال باستثناء ما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض سيارات ومبان لاضرار طفيفة، مشيرة الى فرار الاهالي الى خارج مساكنهم.

وقال المركز الأميركي ان الزلزال وقع الساعة 3,16 بعد الظهر بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات في مقاطعة غورج جنوب شرق رومانيا، والتي كانت تعرضت الى زلزال اقل قوة الاثنين .

وفيما تثير الهزات المتكررة قلق الأهالي في ظل اشارة الخبراء إلى “احتمالات كبيرة لوقوع زلزال” نظرا لوجود رومانيا فوق فوالق زلزالية.

وسعى المعهد الوطني الروماني لفيزياء الأرض الى تهدئة مخاوف الاهالي الثلاثاء، مؤكدا انه لا علاقة للهزات التي وقعت اخيرا في البلاد بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من الشهر الجاري، وتسببت بمقتل 35 الف شخص في حصيلة غير نهائية.

وتسبب زلزال ضرب رومانيا عام 1977، في مقتل 1570 شخصا واصابة اكثر من 11 الفا اخرين معظمهم في العاصمة بوخارست.