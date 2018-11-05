زلزال بقوة 5.9 درجات قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات صباح الاثنين قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال يقع على عمق ثمانية كيلومترات وعلى بعد 107 كيلومترات شمال شرق شيبتسو.

وأضافت إنّ هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يكون الزلزال قد تسبّب بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتأتي هذه الهزة الأرضية بعد زلزال عنيف بلغت قوّته 6.6 درجات وضرب هوكايدو في أيلول/سبتمبر ممّا تسبّب بحصول انهيارات أرضيّة وتهدّم منازل ومقتل أكثر من 40 شخصاً.

وتقع اليابان فوق نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية ويتعرّض الأرخبيل سنوياً لحوالي 20 في المئة من أقوى الزلازل التي تُحصى على الكرة الارضية، لكنّ البلاد تعتمد قوانين بناء صارمة تطبّقها بحزم، مما يعني أنّه حتى الهزّات العنيفة تتسبّب بأضرار طفيفة.