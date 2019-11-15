زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مدينة بيتونغ الإندونيسية

ضرب زلزال تبلغ شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة مدينة بيتونغ الواقعة بمقاطعة سولاوسي الشمالية.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يقع مركز الزلزال على بعد 131 كيلومترا غرب بيتونغ، وبعمق 43.6 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ودفع زلزال قوي قرب جزر الملوك في إندونيسيا، أمس الخميس، السكان إلى الفرار إلى المرتفعات مذعورين، رغم رفع التحذير من أمواج مد عاتية.

وألغت وكالة الفيزياء الجيولوجية الإندونيسية التحذير من أمواج مد (تسونامي) بعد ساعتين من إصداره بعدما رصدت أمواج محدودة، وقد ووقعت توابع للزلزال تجاوزت 20 هزة ارتدادية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال تبلغ شدته 7.4 على مقياس ريختر السواحل الشمالية الغربية لإندونيسيا، وفقا لما أفادت به دائرة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة.