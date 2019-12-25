زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب كولومبيا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختير، ريف منطقة “ميتا” على بعد 150 كم جنوب العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وقال بيان صادر عن المعهد الجيولوجي الكولومبي، الثلاثاء، أن الزلزال وقع بقوة 6.2 درجات، في الساعة 14.03 بالتوقيت المحلي، وضرب ريف “ميتا”.

كما حدثت هزات ارتدادية بقوة 5.7 و3.8 درجة بعد عشرين دقيقة من الزلزال.

بدورها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال بلغت قوته 6 درجات، ووقع على عمق 10 كم.

وفضلا عن بوغوتا، شعر سكان العديد من المناطق بالزلزال، الذي تسبب بحالة من الذعر.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو مصابين جراء الزلزال. (الأناضول)