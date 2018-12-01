زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شرق إندونيسيا

عناصر فريق طبي يسعفون مرضى خارج مستشفى بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا مدينة بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات شرق إندونيسيا ليل السبت، بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي، لكن الهزة لم تستدع إصدار أي تحذير من خطر حصول تسونامي.

وقال المرصد الأميركي إن الزلزال ضرب عند الساعة 10:27 ليلا (01:27 ت غ) قاع البحر جنوب شرق إندونيسيا على بعد حوالى 130 كيلومترا شمال شرق مدينة تياكور.

وقالت الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث إن سكان تياكور شعروا بهزة خفيفة لما بين ثلاث وخمس ثوان.

وصرح المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو لوكالة فرانس برس "لم تسجل أضرار أو وفيات".

وتشهد المنطقة الكثير من الزلازل، لكن نوغروهو قال إن مركز الزلزال الأخير كان عميقا.

وشعر بالزلزال سكان ديلي عاصمة تيمور الشرقية المجاورة والواقعة على بعد حوالى 370 كيلومترا من مركز الزلزال.

وقال ديون تشاتوليسي المقيم في ديلي لفرانس برس إن "الناس بدأوا يركضون ويصرخون +زلزال+ وراحوا يطرقون على أعمدة الكهرباء لتحذير الآخرين".

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يؤدي احتكاك صفائح تكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2016 ضرب زلزال إقليم أتشيه ما أدى الى مقتل أكثر من 100 شخص وتشريد عشرات آلاف الاشخاص.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي ضرب زلزلال بقوة 7,5 درجات أعقبه تسونامي بلدة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ما أدى إلى مقتل 2200 شخص واعتبار نحو ألف في عداد المفقودين.