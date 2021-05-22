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زلزال بقوة 6.7 درجة قرب سواحل فيجي بالمحيط الهادئ

منشور 22 أيّار / مايو 2021 - 01:37
زلزال بقوة 6.7 درجة قرب سواحل فيجي بالمحيط الهادئ

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأنه رصد زلزالا بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل جزر فيجي في المحيط الهادئ.

وأشار المركز إلى رصده الهزة الأرضية عند الساعة 22:13 مساء الجمعة بتوقيت UTC.

وأضاف المركز أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 10 كيلومترات، وكانت تقع على بعد 348 كلم شرقي مدينة لاباسا على جزيرة فانوا ليفو.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا أو إصابات.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان دولة فيجي التي تمثل مجموعة من الجزر في الجزء الغربي من المحيط الهادئ، أكثر من 926 ألف نسمة حسب إحصاءات عام 2018. (RT)

كلمات دالة:المحيط الهادئ

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