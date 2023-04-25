زلزال بقوة 7.1 درجات قبالة سومطرة الإندونيسية

وقع زلزال بلغت قوته 7.1 درجات عند الساعة 3 من صباح اليوم الثلاثاء قبالة سواحل سومطرة في أرخبيل إندونيسيا على عمق 15.5 كيلومترا وفقا لما ذكرته الوكالة الجيولوجية الأميركية.

وهرع السكان إلى المرتفعات إثر صدور تحذير باحتمال وقوع حالة موجات مد عاتية تسونامي قبل أن يرفع الإنذار لاحقا دون أن تسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

وأطلقت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا باحتمال حصول تسونامي وابقته لمدة ساعتين تقريبا بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.

وأفادت وكالة الفيزياء الجيولوجية الإندونيسية إن زلزالا بقوة 7.3 وقع غربي جزيرة سومطرة الثلاثاء حيث أظهرت بيانات الوكالة تسجيل عدة توابع في وقت لاحق بلغت قوة أحدها 5 درجات.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا منتظما بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم هناك طبقات تكتونية.

وفي العام 2004 وقع زلازل في إندونيسيا قبالة شواطئ سومطرة بقوة 9.1 درجات أسفر عن سقوط أزيد من 230 ألف قتيل في سريلانكا والهند وتايلاند أيضا.



