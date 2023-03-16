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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب نيوزيلندا وتحذير من تسونامي

تاريخ النشر: 16 آذار / مارس 2023 - 07:06
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب نيوزيلندا وتحذير من تسونامي

البوابه - ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جزر كرماديك في نيوزيلندا عند  الساعة 0.55 بالتوقيت العالمي على بعد 983 كيلومترًا من قرية أوهونوا في أرخبيل تونغا، صباح اليوم الخميس وسط تحذيرات من حدوث تسونامي وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

 

 

ووقع مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترًا، دون أن ترد معلومات فورية عن خسائر ودمار محتملين.

وتقع نيوزيلندا وهي منطقة تنشط فيها الزلازل فما يعرف بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ.


 

كلمات دالة:نيوزيلندازلزال

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