زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب نيوزيلندا وتحذير من تسونامي

البوابه - ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جزر كرماديك في نيوزيلندا عند الساعة 0.55 بالتوقيت العالمي على بعد 983 كيلومترًا من قرية أوهونوا في أرخبيل تونغا، صباح اليوم الخميس وسط تحذيرات من حدوث تسونامي وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

Notable quake, preliminary info: M 7.1 - Kermadec Islands region https://t.co/wWnuW9x2cO — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 16, 2023

ووقع مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترًا، دون أن ترد معلومات فورية عن خسائر ودمار محتملين.

وتقع نيوزيلندا وهي منطقة تنشط فيها الزلازل فما يعرف بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ.



