زلزال بقوة 8.1 يضرب آلاسكا.. وتحذير من تسونامي

تعرضت شواطىء آلاسكا صباح اليوم الخميس، لزلزال عنيف بلغت قوته 8.1 درجة، ما دفع السلطات الأمريكية للتحذير من خطر وقوع تسونامي.

ونشر المركز على صفحته الخاصة على "تويتر": "التحذير من تسونامي: زلزال بقوة 8.1 درجة جنوب شرقي منطقة تشيغنيك في ألاسكا".

كانت دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن وقوع زلزال بالقرب من ألاسكا قوته 7.3 درجة.

ووقع الزلزال على بعد 106 كيلومترات جنوب شرق مدينة بيريفيل بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء. والتحذير من التسونامي يتعلق بالساحل الجنوبي للولاية وكذلك شبه جزيرة آلاسكا، وفقا لفرانس برس.

وتقع آلاسكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي. وتمتد هذه المنطقة من خليج آلاسكا إلى شبه جزيرة كامتشاتكا.

وفي 27 مارس 1964، ضرب منطقة أنكوراج زلزال بلغت قوّته 9.2 درجات، الأعنف على الإطلاق الذي يسجّل في الولايات المتحدة والعالم بأسره.

واستمرّ الزلزال يومها دقائق عدّة وتسبّب بتسونامي مدمّر اجتاح الساحل الغربي الأميركي بطوله، ممّا أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.