زلزال جديد بقوة 4.2 درجات في لبنان وفلسطين

ضرب زلزال جديد بقوة 4.2 درجات كلا من لبنان وفلسطين الاربعاء، وشعر به سكان العديد من مناطق هذين البلدين.

وجرى رصد بؤرة الزلزال على عمق 18 كيلومترا شرقي البحر المتوسط قبالة السواحل اللبنانية بحسب ما افاد المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وفيما شعر بعض سكان المناطق الساحلية في لبنان بالزلزال، فقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة شعروا به.

جاء ذلك بعد يومين من زلزال قوي شعر به سكان هذين البلدين، والذين فر كثيرون منهم الى الشوارع تاركين منازلهم خشية انهيارها عليهم.

وتزامن ذلك الزلزال مع زلزالين اخرين ضربا ولاية هطاي التركية وشعر بهما سكان في سوريا وفلسطين ومصر.

ولا تزال الزلازل متباينة القوة تسجل في المنطقة منذ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 درجات، وتسبب بمقتل عشرات الالاف وادى الى دمار هائل.

فقد جرى تسجيل 32 هزة ارتدادية على الأقل عقب هذين الزلزالين، كان اخرها زلزال ضرب منطقة ديار بكر جنوبي تركيا الاربعاء، بحسب ما افاد معهد الزلازل التركي، ودون ان يتم الابلاغ عن ضحايا او اضرار.

زلزال بقوة 5.5 درجات في ايران

وغير بعيد، فقد أعلنت إيران الاربعاء، تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجات في مناطق بمحافظة فارس جنوب غربي البلاد، وفق مركز الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء في جامعة طهران.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن المركز قوله ان الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا قرب قرية درز الواقعة على بعد 113 كيلومترا من شمال غربي بندر عباس في جنوب إيران، ودون الابلاغ على الفور عن ضحايا او اضرار.

وجاء الزلزال الجديد في ايران بعد نحو 24 ساعة من زلزال اخر بقوة 5.2 درجة كان تم تسجيله في قرية درز الواقعة في مدينة لارستان بمحافظة فارس.

وتتعرض إيران الواقعة فوق منطقة فوالق زلزالية رئيسية الى زلازل مختلفة الشدة من حين لاخر.

وكان اعنف الزلازل المسجلة هو ذلك الذي ضرب مدينة بم شرق محافظة كرمان بقوة 6.6 درجات عام 2003، وتسبب بمقتل اكثر من 40 الف شخص كما خلف دمارا واسعا.