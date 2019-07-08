زلزال في ايران تصل ارتداداته الى العراق والكويت

شعر سكان الكويت بهزة ارضية لم تسفر عن خسائر بشرية فيما قال مركز الزلازل الإيراني إن زلزالا بقوة 5.7 درجة هز مدينة جنوب غرب إيران الغني بالنفط، وأحدث أضرارا بالأبنية في المدينة.

وأعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، صباح اليوم الاثنين، أنها سجلت هزة أرضية ناتجة عن زلزال ضرب غربي إيران بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر.

وقال مدير الشبكة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، عبد الله العنزي، إن سكان الكويت شعروا بهزة أرضية خفيفة لم تتجاوز مدتها ثواني، دون وقوع أية إصابات.

وأوضح أنه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، ضرب زلزالٌ منطقة غربي إيران بعمق 10 كيلومترات، ويبعد عن الكويت 265 كيلومتراً.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مركز الأنواء وجود هزة أرضية في محافظتي البصرة وميسان.

وأشار التقرير الذي نشر الاثنين إن الزلزال وقع بالقرب من المدينة مسجد سليمان في محافظة خوزستان، التي تبعد حوالي 450 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طهران.

وتقع إيران في منطقة صدوع زلزالية كبيرة وتشهد زلزالًا واحدًا يوميًا في المتوسط

وقال التليفزيون الإيراني إن فرق الإنقاذ نشرت في المناطق الريفية المحيطة أيضا مشيرا الى اصابة 4 اشخاص بجروح

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إن الزلزال وقع على عمق 17 كيلومترا، وقد تحدث السكان عن وقوع العديد من الهزات الارتدادية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال يبعد 28 كيلومترات جنوب شرق المدينة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وكان زلزالا بقوة 6.6 درجة ضرب مدينة بام التاريخية جنوب إيران عام 2003، مما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.