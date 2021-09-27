زلزال في كريت يصل دول عربية

شعر سكان بعض المناطق الليبية باهتزازات ناتجة عن زلزال ضرب جزيرة كريت اليونانية، وبلغت قوته 5.8 حسب مقياس رختر، بحسب المرصد الوطني للزلازل في أثينا.

ولقي رجل يعمل في كنيسة انهارت الاثنين حتفه في الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت اليونانية، حسبما أفاد التلفزيون اليوناني العام "إي آر تي".

ووصل تأثير الزلزال إلى دول متوسطية عدة، وشعر به بعض سكان بلغاريا وتركيا ومصر واليونان وإيطاليا ومقدونيا الشمالية وليبيا، دون حدوث أضرار في أيٍّ من تلك الدول.

وضرب زلزال بقوة 5,8 درجة جزيرة كريت، حسب مرصد أثينا للنشاط الزلزالي، و6 درجات حسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، الساعة 06,17 بتوقيت غرينتش على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد 23 كيلومترا من هيراكليون، عاصمة كريت.

وألحق الزلزال أضرارا في بلدة اركالوخوري الزراعية خصوصا، حيث لقي العامل حتفه وتم تسجيل أضرار جسيمة، حسب سبيرو جورجيو المسؤول الاعلامي في الحماية المدنية الذي أشار كذلك إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح.