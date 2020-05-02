زلزال قرب اليونان يشعر به سكان مصر وفلسطين

زادت في الفترة الأخيرة الهزات الأرضية في فلسطين وإسرائيل ولبنان وسوريا والأردن.

شعر سكان مصر وفلسطين عصر السبت، بهزة أرضية ناجمة عن زلزال بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر وقع في البحر المتوسط قرب اليونان.

في مصر، وصل تأثير الزلزال إلى عدة محافظات حيث شعر سكان العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة المتاخمة لها ومحافظة مطروح (شمال غرب) بهزة أرضية خفيفة، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية بينها "اليوم السابع" و"مصراوي" (خاصتان).

فيما لم يعلن على الفورعن وقوع أي أضرار مادية أو خسائر في الأرواح جراء ذلك.

وفي إسرائيل، وصل تأثير الزلزال إلى عدة مدن وسط البلاد.

وشعر بهزة أرضية خفيفة سكان عدة مدن مثل هود هشارون وحولون وريشون ليتسيون، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات.

وزادت في الفترة الأخيرة الهزات الأرضية في فلسطين وإسرائيل ولبنان وسوريا والأردن.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر وقع بالبحر المتوسط، على بعد 89 كم جنوبي بلدة إيرابارا في اليونان.

وحسب المركز، كان مركز الزلزال على عمق 17 كم.

