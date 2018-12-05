التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) بالمحيط الهادي

قال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) بالمحيط الهادي إن زلزالاً قويا وقع تحت البحر بقوة 7.6 درجة قبالة ساحل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي اليوم الأربعاء. وحذر المركز من احتمال حدوث موجات مد خطيرة في المنطقة.

وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وعلى مسافة 155 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من جزر لويالتي قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا.

وقال مركز التحذير من تسونامي: “من المحتمل حدوث أمواج مد خطيرة (تسونامي) بسبب هذا الزلزال في نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل فانواتو وكاليدونيا الجديدة”.