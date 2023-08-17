زلزال قوي يضرب العاصمة الكولومبية بوغوتا والالاف يفرون الى الشوارع

هرع الالاف من سكان العاصمة الكولومبية بوغوتا الى الشوارع في حالة ذعر بعدما ضرب المدينة الخميس، زلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر.

وقالت هيئة الرصد الجيولوجي الكولومبية عبر منصة "X" ان الزلزال وقع نحو الساعة 17,04 بتوقيت غرينيتش.

واضافت الهيئة انه جرى رصد مركز الزلزال في منطقة إل كالفاريو على بعد 40 كيلومترا الى جنوب شرق بوغوتا الواقعة في وسط البلاد.

وقدر مركز المسح الجيولوجي الأميركي من جهته قوة الهزة بـ6,3 درجات.

وفي وقت لاحق، قالت الهيئة الكولومبية ان زلزالا اخر بقوة 5.7 درجات ضرب المدينة، مشيرة الى مخاوف من هزات اخرى قد تبلغ مستويات اشد وقة.



Preliminary 6.1 magnitude earthquake hits near Bogotá, Columbia.



Video shows the US Ambassador Francisco Palmieri reacting to the shaking during an event. pic.twitter.com/NQ1uDpzUal August 17, 2023

وتسبب الزلزال الاول في اهتزاز المباني وانطلاق صافرات الانذار، في حين شوهد الاف السكان وهم يهرعون في ذعر الى الشوارع.

وكان زلزال بقوة 4.8 درجة ضرب الجمعة منطقة شمالي مدينة إيتوانغو في محافظة أنتيوكيا في شمال كولومبيا، بحسب ما افادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وجرى رصد بؤرة الزلزال على عمق 49.7 كيلومترا، علما انه ضرب بعد ايام من زلزال آخر في المنطقة ذاتها، بلغت قوته 5.9 درجات.

وكان اعنف زلزال مسجل ضرب قبالة سواحل كولومبيا عام 1906، وبلغت قوته حينها 8.8 درجات.

وتسبب الزلزال الذي ضرب كذلك سواحل الاكوادور في مقتل ما يصل الى 1500 شخص، كما اطلق موجة تسونامي هائلة طالت سواحل اليابان وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.