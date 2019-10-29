زلزال قوي يضرب الفلبين.. ولا مخاوف من تسونامي

هز زلزال بقوة 6,6 درجات، الثلاثاء، إحدى مناطق جنوب الفلبين، حيث أعلنت السلطات أنها تتوقع وقوع أضرار.

وضرب الزلزال جزيرة مينداناو، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في نفس المنطقة التي شهدت زلزالا مدمرا بداية الشهر.

وكانت الهيئة الأميركية قد ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، وقد استبعدت أي تهديد بحدوث تسونامي، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وفي شهر أبريل الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات مناطق من جنوب الفليبين.

وتقع الفلبين على "حزام النار" المعرض لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ، الذي يمتد من اليابان، مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.