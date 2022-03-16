زلزال قوي يضرب اليابان وتحذير من تسونامي

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة ان زلزالا قويا بلغت شدته 7.3 درجة ضرب الاربعاء، الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وتسبب في إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت شركة كهرباء طوكيو إن الكهرباء انقطعت عن قرابة مليوني أسرة بعد الزلزال.

كانت نفس المنطقة قد تعرضت لهزة قوية أعقبها تسونامي في 2011، الذي تسبب في كارثة بمحطة فوكوشيما النووية.

والجمعة الماضية، أحيت اليابان بهدوء الذكرى الحادية عشرة لضحايا الكارثة التي ضربت البلاد في 11 آذار/مارس 2011 حين أدّى أحد أقوى الزلازل في التاريخ إلى تشكل تسونامي مدمر تسبّب بدوره بكارثة فوكوشيما النووية.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات وكان مركزه في عمق المحيط الهادئ قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان آنذاك، بتسونامي غَمَر المنطقة، بحيث وصل ارتفاع الأمواج أحيانًا إلى علوّ المباني.

وتسبّب التسونامي بمقتل أو اختفاء نحو 18,500 شخص.