زلزال يضرب ولاية أضنة التركية بقوة 5.5 درجات

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ولاية اضنة جنوب شرقي تركيا الثلاثاء، ودون الابلاغ عن خسائر، بحسب ما افادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ الوطنية "أفاد".

وقالت الهيئة ان مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 8:44 دقيقة بالتوقيت المحلي كان على في منطقة كوزان وعلى عمق احد عشر كيلومترا.

ونقل بيان للهيئة عن رئيسها يونس سيزر قوله ان لم يتم الابلاغ عن خسائر على الفور جراء الزلزال.

وتسبب زلزالان متتاليان بقوة 7,8، و7,6 درجات في مقتل نحو 51 الف شخص في تركيا وسوريا في السادس من شباط/فبراير.

جدير بالذكر ان زلزال تركيا وسوريا ضرب عند نقطة التقاء صفائح شرق الأناضول مع الصفيحة العربية والأفريقية تسبب في ازاحة الصفيحة التركية ثلاثة امتار من مكانها باتجاه الغرب. بمعنى اوضح، كان الحدث من الضخامة بحيث حرك تركيا برمتها.

وجراء الكارثة، تعرض نحو 214 ألف مبنى سكني يتالف بعضها من عشرة طوابق، في 11 محافظة تركية. وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر،

وقدر البنك الدولي خسائر تركيا جراء الزلزال، بنحو 34 مليار دولار، بينما قالت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين في تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص.