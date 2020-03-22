زلزال يهز عاصمة كرواتيا ويسبب أضرارا مادية كبيرة

ضرب زلزال بقوة 5,3 درجات العاصمة الكرواتية زغرب صباح الأحد، متسبباً بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع.

ووقع الزلزال عند الساعة 6,00 (5,00 ت غ)، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع.

وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى شمال العاصمة.

وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.

وتلا الهزة زلزال آخر بقوة 5 درجات عند الساعة 7,00 (6,00 ت غ).

ولم تفد السلطات المحلية عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة حيث تتكرر فيها الهزات الأرضية. (أ ف ب)