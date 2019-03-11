زوارق إسرائيلية تعتقل صيادين اثنين قرابة سواحل غزة

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن زوارق البحرية الإسرائيلية اعتقلت الاثنين صيادين اثنين وصادرت مركبهما قبالة سواحل منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن أحد الصيادين القول إن “بحرية الاحتلال قامت بإطلاق النار ومهاجمة مراكب الصيادين، ومطاردتهم، وحاصرت مركب صيد قبالة بحر منطقة الواحة، واعتقلت صيادين اثنين”.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية على التقرير، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة ما يبرر استهداف الصيادين من قطاع غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن الهدف من تقييدها هو منع أي عمليات تهريب عبر البحر.

د ب أ