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زوارق إسرائيلية تعتقل صيادين اثنين قرابة سواحل غزة

زوارق إسرائيلية تعتقل صيادين اثنين قرابة سواحل غزة
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