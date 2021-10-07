زوارق ايرانية تعترض سفينة حربية اميركية

اعترضت زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري سفينة أمريكية في الخليج العربي، فيما قالت البحرية الأمريكية إنه ليس على علم بأي مواجهة من هذا النوع في البحر وقعت خلال الأيام الماضية.

استمرو في مطاردتهم

وقال التلفزيون الايراني في تقرير مصحوب بمقطع فيديو زعم إنه صُور من على متن أحد الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري حيث أظهر المقطع سفينة ترفع علم الولايات المتحدة وعدداً من أفراد الطاقم على متنها فيما بدا أن الزورق يطاردها، وسمع صوت في الخلفية يقول بالفارسية “استمروا في مطاردتهم”.

ولم يوضح التقرير متى وقعت المواجهة.

البحرية الاميركية لم تسمع بهكذا حادث

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية المتمركز في البحرين، تيموثي هوكينز، إنه ليس على علم بأي تفاعل غير آمن من نوعه مع إيران خلال اليومين الماضيين. ويعد هذا التقرير هو الأول من نوعه خلال الشهور الأخيرة.

وتظل المنطقة مضطربة بسبب تصعيد إيران لبرنامجها النووي، فيما تتواصل المحادثات في فيينا لإعادة إحياء اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية إلى طريق مسدود منذ يونيو/ حزيران، ولم يحدد موعد لاستئنافها.