زوجة الأمير هاري ميغان ماركل تنجب مولودا ذكرا

اعلنت لندن مولد الابن الاول للامير هاري وزوجته ميغان ماركل اليوم الاثنين وهو حفيد الحفيد الثامن لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وسيحتل المرتبة السابعة لتولي العرش

وقال قصر باكنغهام، أن المخاض بدأ لدى ميغان صباح اليوم الاثنين، وانجب ذكرا يزن 3.268 تقريبا

وجاء المخاض بعد تاخر عن موعدها المتوقع الامر الذي اثار حالة من القلق والارتباك داخل أروقة العائلة المالكة البريطانية، حيث تقرر مؤخراً القيام بإجراء فوري وضروري بهدف حمايتها هي وجنينها

وكان من المتوقع أن تضع ميغان ماركل طفلها الأول منتصف شهر أبريل الماضي بعملية ولادة طبيعية، لكن الام الولادة لم تحضرها قبل هذا اليوم برغم أنها قد أتمت الشهر التاسع من الحمل

وتوقع المتابعون ان تكون دوقة ساسيكس قد وضعت جنينها بالفعل سراً

أقيم حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في 19 أيار/مايو 2018 في الساعة الثانية عشر بالتوقيت الصيفي البريطاني في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور بإنجلترا.