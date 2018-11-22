زوجة البريطاني المسجون بالإمارات بتهمة التجسس تناشد الافراج عنه

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

دعت زوجة الأكاديمي البريطاني الذي سجنته محكمة إماراتية بتهم التجسس السلطات الإماراتية يوم الخميس لإعادة النظر في الحكم عليه بالسجن المؤبد.

وحكم على الأكاديمي ماثيو هيدجز بالسجن المؤبد بتهم التجسس لصالح الحكومة البريطانية يوم الأربعاء في خطوة وصفتها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بأنها مخيبة للآمال.

وقالت دانييلا تيجادا زوجة هيدجز "مات بريء... الحكم بالسجن المؤبد على باحث بريء ينظر لدولة الإمارات العربية المتحدة بمنتهى الاحترام، ينم عن عدم تسامحهم واحترامهم لحياة البشر".

وأضافت "ينبغي أن يعيدوا النظر في الحكم ويفرجوا عن زوجي الذي يغيب عنا منذ أكثر من ستة أشهر".