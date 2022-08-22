زوجة السفير العراقي ميسم الربيعي تعود بفيديو جديد مع راغب علامة

عادت السيدة ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في عمان حيدر العذاري لتثير الجدل من جديد بفيديو مع الفنان اللبناني راغب علامة وفق ما نقلته وسائل التواصل الاجتماعي

وظهرت الربيعي الى جانب الفنان راغب علامة لتعدد صفاته وتقول

شوفو مين ويانا (معنا) اليوم

فرد علامة : انا

قالت الربيعي : كامل الجمال، كامل الاناقة، كامل الحضور ، سوبر ستار بمعنى الكلمة

وكان يرد عليها ، حبيبتي، عيوني.

وختمت الربيعي بالقول: حياتي نورت

كامل الاوصاف مع زوجة #الديوث pic.twitter.com/vniSWUCZA4 — 𝐒𝐇𝐎𝐐 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒𝐌𝐈𝐍 شــوق الياسمين 𝑺𝑯ـ𝒁 (@ShwqAlyasmyn) August 22, 2022

ياتي انتشار هذا الفيديو بعد ايام من انتشار صور لزوجة السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري مع الفنان راغب علامة وتم التقاط صور وصفت بالحميمية بين الفنان اللبناني وزوجة السفير، ولاقت انتقادات واسعة من الجمهور العربي واستهزاء بموقف السفير الذي تلقى بيانا من وزارة الخارجية في بلاده بشان التحقيق في هذه الصور