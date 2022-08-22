  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. زوجة السفير العراقي ميسم الربيعي تعود بفيديو جديد مع راغب علامة

زوجة السفير العراقي ميسم الربيعي تعود بفيديو جديد مع راغب علامة

منشور 22 آب / أغسطس 2022 - 06:38
فيديو جديد لميسم الربيعي وراغب علامة
فيديو جديد لميسم الربيعي وراغب علامة

عادت السيدة ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في عمان حيدر العذاري لتثير الجدل من جديد بفيديو مع الفنان اللبناني راغب علامة وفق ما نقلته وسائل التواصل الاجتماعي 

وظهرت الربيعي الى جانب الفنان راغب علامة لتعدد صفاته وتقول 

شوفو مين ويانا (معنا) اليوم 

فرد علامة : انا 

قالت الربيعي : كامل الجمال، كامل الاناقة، كامل الحضور ، سوبر ستار بمعنى الكلمة

وكان يرد عليها ، حبيبتي، عيوني.

وختمت الربيعي بالقول: حياتي نورت

ياتي انتشار هذا الفيديو بعد ايام من انتشار صور لزوجة السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري مع الفنان راغب علامة وتم التقاط صور وصفت بالحميمية بين الفنان اللبناني وزوجة السفير، ولاقت انتقادات واسعة من الجمهور العربي واستهزاء بموقف السفير الذي تلقى بيانا من وزارة الخارجية في بلاده بشان التحقيق في هذه الصور

كلمات دالة:ميسم الربيعيالعراقحيدر العذارىالاردنبيروتراغب علامة

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...