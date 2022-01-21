زوجة جمال خاشقجي تطالب الرئيس اردوغان بتسليمها مقتنيات زوجها

البوابة- خاص

طلبت حنان العتر زوجة الاعلامي السعودي جمال خاشقجي من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تسليمها مقتنيات زوجها الذي قتل في 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا في عملية اتهم بالتورط فيها رجال امن سعوديين بارزين.

وقالت حنان العتر في نداء عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انها الزوجة الاخيرة لـ جمال خاشقجي والوحيدة التي كانت على ذمته وقت رحيله ، وطلبت من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحصول على مقتنيات زوجها الخاصة وخاصة الاجهزة الخاصة بزوجها لكي يتسنى للاجهزة المعنية في الولايات المتحدة الاميركية فحصها.

وقالت ان الاجهزة المعنية فحصت مقتنياتها قبل عدة اشهر واكتشف وجود اكثر من طرف متورط في التجسس على جمال خاشقجي

وتعهدت حنان العتر بتسليم هذه المتنيات في حال تسلمتها بتسليمها للمختصين في الولايات المتحدة ليتم فحصها والوقوف على جميع الاطراف المتورطة في جريمة اغتياله.