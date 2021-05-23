زوجة شهيد من غزة للاحتلال.. احفظ أسماء أولادي جيدا

قالت زوجة شهيد في غزة قضى خلال العدوان الأخير، خلال مقابلة مصورة مع قناة الجزيرة، إنها ستربي أولادها على نهج المقاومة الذي سلكه والدهم وجدهم.

وأضافت زوجة الشهيد أسامة الزبدة، الذي استشهد برفقة والده العالم المهندس جمال الزبدة: "أقول للاحتلال احفظ أسماء أبنائي جيدا فلن أسمح أن يكونوا أقل من جدهم وأبيهم".

وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، بعد 11 يوما من العدوان على قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي، عن 274 شهيدا، بينهم 70 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة"