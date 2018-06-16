زوجة نتنياهو امام القضاء بتهمة طلب طعام فاخر من المطاعم

لائحة اتهام بحق سارة نتنياهو قريبا في قضية الطعام الفاخر

تعتزم النيابة الإسرائيلية قريبا وربما خلال أيام، تقديم لائحة اتهام بحق سارة، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية "الطعام الفاخر"، بحسب شبكة "كان" الإخبارية الإسرائيلية.

وأفادت الشبكة الإخبارية أمس، أن القضية تتعلق بطلب سارة وجبات طعام من مطاعم فاخرة بمئات آلاف الشواقل من الأموال العامة، رغم وجود طباخ خاص في المسكن الحكومي المخصص لرئيس الوزراء.

وادعت سارة عدم وجود طباخ في المسكن، رغم أنه كان موجودا، ولاحقا قالت في التحقيقات إنها طلبت شراء الوجبات من مطاعم فاخرة لإظهار الاحترام للضيوف.

وتعتبر شهادة المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو، نير حيفتس، أساسية في هذه القضية وقضايا فساد أخرى مشتبه فيها رئيس الوزراء نفسه.

ويحتفظ حيفتس بمحادثات كثيرة سجلها، وساوم النيابة للحصول على صفقة يصبح بموجبها "شاهد دولة"، أي يحصل على أدنى عقوبة قد لا تتضمن السجن، وفقا للمصدر ذاته.

ومقابل هذا الوضع سيقدم حيفتس إلى النيابة شهادة وتسجيلات ووثائق تدين نتنياهو وزوجته وضالعين آخرين في قضايا فساد.

وأوضحت شبكة "كان" أن حيفتس سجل محادثات بين المستشارة القانونية لمكتب نتنياهو وبين المحاسب، وقدم الاثنان شهادتيهما للشرطة في قضية وجبات الطعام.

وأمام المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت خياران في قضية زوجة نتنياهو، فإما أن يطلب محاكمتها بتهمة الخداع أو يمتنع عن ذلك.

لكن الأرجح هو محاكمة سارة نتنياهو، خاصة بعد نفي وزارة القضاء الإسرائيلية إمكانية إجراء تسوية تقوم على عدم توجيه لائحة مقابل دفعها غرامة مالية.