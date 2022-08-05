زوجها قطع اذنها وطعنها 20 طعنة وسامحته

صفحت العروس المصرية رنين عزت، عن زوجها الذي اقدم على الاعتداء عليها بوحشية حيث قطع اذنها وعاجلها بعشرين طعنة قاصدا القضاء عليها في خطوة فاجات الجميع

وقررت رنين التنازل عن حقها ومسامحة زوجها على الرغم من رفض والديها ، إلا أنها تمسكت به بعد تفكير عميق حتى لا يقضي زوجها بعض من حياته القادمة داخل جدران السجن ويكون نقطة سوداء في حياة ابنهما الصغير بحسب ما أوردت صحيفة “الوفد”.

والدا الفتاة رفضا تلك الفكرة وطالبا بسير التحقيقات والحصول على حق ابنتهما رنين بالقانون ولكن العروس تمسكت برأيها.

تفاصيل الجريمة

وتنقلت رنين (24 عاماً) بين غرف الطوارئ في المستشفى والرعاية طيلة 45 يوماً. حتى تحسنت قليلاً بعد انتهاء خلافاتها الدائمة مع زوجها بطعنها 20 مرة، وقطع أذنها.

وطعن المتهم زوجته بسلاح أبيض (سكين) بأن سدد لها 20 طعنة متفرقة، قبل أن يقطع أذنها، فتم نقلها إلى مستشفى قصر العيني بالعاصمة القاهرة، وهي في حالة صحية متردية.

وأصيبت الزوجة بجروح قطعية في الوجه والأذن والفم، وبطعنات بالصدر والبطن، وجروح سطحية بالكتف والذراعين.

طالبته بالأموال



وبعد تلقيها بلاغا بالواقعة، ألقت قوات الأمن القبض على الزوج وتبين أنه يدعى محمود، وهو في العقد الثالث من العمر حيث اقر بجريمته وقال أنه ارتكب الجريمة نظرًا لنشوب خلافات زوجية مع المعتدَى عليها، وقال إنه حذرها مراراً من مطالبته بالأموال للإنفاق على المنزل، لكنها لم تستمع له فقرر قطع أذنها والاعتداء عليها.