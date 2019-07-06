زوج طليقه ترامب: ايفانكا مقرفه وعائلتها حثاله

وصف روسانو روبيكوندي، الزوج السابق للزوجة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عائلة الرئيس الاميركي بانهم حثالة ومقرفين

وقال ان علاقته بطليقته إيفانا لا تزال طيبة، لكن مشاعره ليست كذلك تجاه أبنائها ” دونالد جونيور وإريرك ترامب وإيفانكا ترامب”.

واشار الزوج السابق لطليقه ترامب في تصريحات لـ هوف بوست، "دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب وإريك ترامب “مثيرون للاشمئزاز”". وهم “حثالة” ونفايات

وتابع: “هؤلاء الأشخاص يعبدون المال. ليس لديهم قلوب. إنهم نفايات”.

وأضاف الممثل الإيطالي البالغ من العمر 47 عاما: “دونالد الابن أحمق. إنهم لا شيء.. إنهم مقرفون. نحن نتحدث عن أطفال أغبياء، باستثناء إيفانكا. إنهم حثالة. قبل أن يقولوا أي شيء عني، سأغسل أفواههم بالصابون! إنهم وصمة عار على الإنسانية “.