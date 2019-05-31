زوريخ: مسلح يقتل رهينتين وينتحر

انتحر ستيني سويسري بعد ان قتل رهينتين صباح اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن المسلح احتجز امرأتين (34 و38 سنة) في شقة سكنية، ما دفع الشرطة لإعلان التأهب مهددا بقتلهما ما لم ينسحب رجال الأمن.

وقالت الشرطة إنهم سمعوا صوت إطلاق رصاص بعدما أعلن الرجل أنه سيستسلم في غضون عشر دقائق.

وأضافت أن رجال الأمن اقتحموا الشقة السكنية وعثروا على الأشخاص الثلاثة مصابين بإصابات خطيرة وتوفوا جميعاً في مكان الحادث.



وتندر حوادث العنف باستخدام السلاح في سويسرا نسبياً، وصوّت الناخبون في الشهر الجاري بالموافقة على تبني قواعد أكثر صرامة للحد من انتشار السلاح.