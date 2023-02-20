زيادة تخصيب اليورانيوم يعرض إيران لعقوبات غربية

تقارير ميدانية أعلن عنها مفتشون تابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف عن تخصيب إيران لمادة اليورانيوم بدرجة نقاء وصلت إلى 84 في المئة.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اكتشفوا كميات من اليورانيوم المخصب تصل مستوياته إلى مستوى قريب من درجة صنع الأسلحة النووية.

إيران بدورها قالت إن برنامجها النووي المستمر منذ عقود مخصص، للأبحاث و الأغراض السلمية لتوليد الطاقة، لكن دولاً اوروبية تتهم طهران بالعمل على صنع قنبلة نووية، وتؤكد أن درجة التخصيب لم تتجاوز 60 في المئة.

عقوبات غربية جديدة ستفرض على إيران بحسب ما صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي أكد إن معلومات مهمة تتعلق بتطوير إيران لملفها النووي، جرى استلامها.

تصريحات بوريل تأتي بعد إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية، وأن إسرائيل ستعمل على الرد بكل قوة على أية هجمات إيرانية محتملة ضد الاسرائيليين.

في الوقت ذاته تتهم إسرائيل، طهران باستهداف ناقلة نفط إسرائيلية في الخليج العربي وتهديد أمن الحدود الشمالية لاسرائيل.

وخلال العام الماضي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب قمع الاحتجاجات في البلاد، شملت شخصيات سياسية وأمنية في البلاد.