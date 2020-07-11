كورونا: 30 وفاة بالسعودية وزيادة قياسية في الاصابات بلبنان ولا حالات في الاردن لليوم السادس

واصلت السعودية تسجيل اعداد وفيات كبيرة نسبيا جراء فيروس كورونا، حيث أحصت السبت 30 وفاة جديدة، فيما بلغت اعداد الاصابات في لبنان مستويات وصفها المسؤولون بانها قياسية بالنسبة لهذا البلد، في حين احتفى الاردن بيوم سادس خال من الاصابات المحلية.

أفادت وزارة الصحة السعودية، بأنها سجلت 30 وفاة وألفين و994 إصابة، إضافة إلى ألفين و370 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 229 ألفا و480، منها ألفان و181 وفاة، و156 ألفا و396 حالة شفاء.

وفي لبنان، قالت الحكومة السبت إنه تم تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، لليوم الثالث على التوالي، بلغت 86 حالة.

وسجل لبنان 2168 حالة إصابة و36 وفاة منذ فبراير شباط.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن قال لرويترز الجمعة إن الزيادة تعود جزئيا لعودة المغتربين عقب افتتاح المطار في الأول من يوليو تموز، مشيرا إلى أن أحدهم تسبب في إصابة 12 شخصا في حفل زفاف بالفيروس في حين تسبب آخر في عدوى 12 شخصا آخرين في جنازة.

وتابع قائلا إن المجموعة الثانية من الإصابات ظهرت بين الممرضات والأطباء والثالثة بين جامعي القمامة.



ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الاردنية السبت تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة،

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1176) حالة. وسُجِّلت أيضاً (5) حالات شفاء.

وفي قطر، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 498 إصابة، إضافة إلى 701حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 103 آلاف و128، منها 164 وفاة، و98 ألفا و934 حالة شفاء.

وفي الإمارات، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 403 إصابات، إضافة إلى 679 حالة تعاف.

وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي الإصابات 54 ألفا و435، منها 331 وفاة، و44 ألفا و648 حالة تعاف.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية إنها سجلت 8 وفيات، و470 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافى 251 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 18 ألفا و712، منها 1004 وفيات، و13 ألفا و375 حالة تعاف.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل حالتي وفاة و214 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 238 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و542؛ منها 245 وفاة، و12 ألفا و65 حالة تعاف.

وفي اليمن، أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا بتسجيل وفاة و9 إصابات بالفيروس، إضافة إلى 12 حالة شفاء منه.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1389؛ بينها 365 وفاة، و642 حالة تعاف.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، بتسجيل وفاة و46 إصابة بكورونا، إضافة إلى 64 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن تلك الحصيلة خاصة بيوم الأربعاء الماضي، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و250، منها 650 وفاة، و5 آلاف و341 حالة تعاف.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة 5 إصابات بكورونا لوافدين من الخارج.

ووفق بيان للوزارة، وصل إجمالي الإصابات إلى 1.245، بينها 50 وفاة، و1.076 حالة شفاء.

