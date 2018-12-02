زيارة قصيرة لولي العهد السعودي الى موريتانيا

ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

قام ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الأحد بزيارة قصيرة إلى موريتانيا، حيث وقع سلسلة من الاتفاقيات مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وترأس الرجلان مراسم توقيع اتفاقيات حول "الازدواج الضريبي" و "التهرب الضريبي"، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم حول قضايا بيئية وهيدروليكية.

ودعا "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" المعارض في بيان الى "عدم الترحيب" بالزيارة متهما الامير محمد بن سلمان بأنه جعل العربية السعودية "السند القوي لدولة اسرائيل".

كما اعتبر أن "حكم محمد بن سلمان هو من استدرج الصحافي جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول ليتم قتله وتقطيع جثمانه وإخفائه في جريمة نكراء لا تزال أصابع الاتهام بالمسؤولية المباشرة عنها تشير إلى محمد بن سلمان نفسه".

الا انه لم تحصل أي تظاهرة مناهضة للزيارة.

وأثناء مراسم التوقيع، كشف وزير الاعلام السعودي عواد العواد عن قرار الأمير محمد بناء مستشفى جامعي في نواكشوط يجمع بين العديد من التخصصات ويحمل اسمه.

وقد وصل ولي العهد السعودي إلى نواكشوط ظهر الاحد، ومن المتوقع وصوله بعد الظهر الى الجزائر العاصمة.

وهي الجولة الخارجية الأولى للامير محمد منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

وانضمت موريتانيا الى التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.