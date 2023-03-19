زيارة مفاجئة.. الأسد في الإمارات

البوابة - في زيارة رسمية مفاجئة، وصل ظهر اليوم الأحد، الرئيس السوري بشار الأسد، إلى دولة الإمارات، التقى خلالها نظيره الإماراتي محمد بن زايد.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية، بأن الرئيس الأسد وصل إلى الإمارات، في زيارة رسمية، برفقة زوجته أسماء الأسد.

وقال البيان: "كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشار البيان، إلى أن الرئيسين توجها إلى قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي لبدء المحادثات.

ورافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدة طائرات حربية ترحيباً بزيارته.

وجرت للرئيس الأسد مراسم استقبال رسمية، لدى وصول موكبه لقصر الوطن، حيث رافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيره السوري، إلى منصة الشرف وعُزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.