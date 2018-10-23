عبدربه منصور هادي

قال مصدر برئاسة الجمهورية اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، غادر مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر المصدر للأناضول مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن هادي غادر فجرا، ولا يعرف سبب مغادرته التي جاءت بصورة مفاجئة.

كما لم يورد تفاصيل عن مدة الزيارة، لكنه رجح بأن يكون "هادي" توجه للعلاج في المستشفى الذي يجري فيه فحوصات دورية، في مدينة "كليفلاند" بولاية أوهايو الأمريكية.

وتأتي مغادرة هادي مجددا إلى نيويورك بعد أيام فقط من عودته من الولايات المتحدة، التي أجرى فيها فحوصات طبية وحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت مصادر سابقة الأناضول.

ومنذ منتصف 2015، يقيم الرئيس هادي وعدد من أعضاء حكومته بشكل شبه دائم في الرياض، واقتصرت عودته إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، على زيارات نادرة وقليلة، ما يلبث فيها أن يعود إلى الرياض.

ويعاني اليمن، منذ قرابة 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية والحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.