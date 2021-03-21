زيارة مفاجئة.. وزير الدفاع الأمريكي في "كابل"

أفادت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم الأحد، بوصول وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى العاصمة الأفغانية كابل في زيارة غير معلنة مسبقا.

وبحسب القناة فمن المتوقع أن يلتقي أوستن، الذي وصل إلى أفغانستان قادما من الهند، عددا من المسؤولين الأفغان الكبار.

وفي وقت سابق نقلت قناة NBC التلفزيونية عن مصادر لها قولها إن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، يدرس سيناريوهات مختلفة لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الدفاع طرحت أمام رئيس الدولة خيارات عدة، ألا وهي:

سحب القوات في الموعد المتفق عليه وهو يوم 1 مايو، أو إبقاؤها في البلاد إلى أجل غير مسمى، أو بعد مرور ستة أشهر إضافية على الموعد المحدد سابقا، أي في نوفمبر المقبل.

بقاء القوات الأمريكية

وكان بايدن قد صرح مؤخرا خلال مقابلة مع شبكة ABC بأن الولايات المتحدة لا تزال تنظر في إمكانية سحب قواتها من أفغانستان بحلول 1 مايو، لكن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.

وهذا ما أكده الوزير أوستن خلال زيارته إلى نيودلهي، حيث قال خلال مؤتمر صحفي: "أنا على دراية بالتقارير التي تقول إن الرئيس اتخذ قرارا بإبقاء القوات هناك حتى نوفمبر.. على حد علمي، لم يتخذ الرئيس قرارا، ولم يدل بأي تصريحات حول الوقت الذي تنسحب فيه القوات".

وفي 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا يقتضي بسحب القوات الأجنبية من البلاد خلال 14 شهرا، مقابل التزام الحركة بعدم استخدام أراضي أفغانستان لهجمات تستهدف الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها، وبدء حوار بين الحركة والحكومة الأفغانية.