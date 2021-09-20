زيارة نادرة.. وزير الدفاع السوري في الأردن

زار الأردن الأحد، وزير دفاع النظام السوري وذلك لبحث الاستقرار على حدودهما المشتركة.

وتعتبر هذه الزياره الأولى من نوعها منذ اندلاع الصراع السوري قبل عشر سنوات.

ويأتي الاجتماع بعدما استعاد جيش النظام هذا الشهر السيطرة على مدينة درعا إلى الجنوب من دمشق، وذلك في إطار اتفاق توسطت فيه روسيا وحال دون هجوم عسكري شامل على المدينة.

وقال الجيش الأردني إن قائده اللواء يوسف الحنيطي التقى بوزير الدفاع علي أيوب بشأن الوضع في درعا ولبحث قضايا مثل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات في المنطقة.

وكانت درعا مركز احتجاجات اندلعت في 2011 ضد حكم رئيس النظام السوري بشار الأسد. وحول تحرك الجيش لسحق المظاهرات الأوضاع إلى حرب شاملة.