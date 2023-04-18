زيارة وفد حماس الى السعودية "دينية"

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن الزيارة التي يقوم بها قادة حركة حماس الفلسطينية الى العربية السعودية هي في الأساس زيارة “دينية”، لكنها تحمل فرصة أن تكون “نافذة” لتحسين العلاقات مع المملكة، واشارت الى ان الزيارة تمت بموافقة القصر الملكي في الرياض وأجهزة المخابرات في المملكة.

واستبعدت وسائل إعلام فلسطينية عقد أي لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حل في السعودية ايضا، وزعيم حماس إسماعيل هنية.

وكان الرئيس الفلسطيني وصل إلى مدينة جدة، تلبية لدعوة للقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من وصول وفد من حركة حماس.

واكدت تقارير رسمية فلسطينية منها وكالة الانباء الرسمية “وفا” أن هدف الزيارة، التشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية.

بالتزامن يقوم وفد من حركة حماس يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يشارك فيه جانب مسؤول العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، ومسؤول مكتب الجرحى والأسرى زاهر جبارين، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وخليل الحية الى الرياض

وتأتي الزيارة عقب تحسن ملموس في علاقة المملكة السعودية مع إيران وبعد جهود مستمرة لاستئناف العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين.