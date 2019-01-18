مستوطنون يقطعون 20 شجرة زيتون مثمرة قرب رام الله

اتهم أبو عليا الجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين

قطع مستوطنون يهود، الجمعة، نحو 20 شجرة زيتون مثمرة في بلدة “المغيّر” شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال أمين أبو عليا، رئيس مجلس قروي “المغيّر”، إن مجموعة من المستوطنين قطعوا نحو 20 شجرة زيتون مثمرة، يصل عمرها نحو 30 عاما.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تزايدت بحق الحقول والسكان.

واتهم أبو عليا، الجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين.

وارتفعت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والمعروفة من قبل جماعات “تدفيع الثمن” الإسرائيلية خلال العام 2018 بنسبة 60%، مقارنة بعام 2017، حسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

و”تدفيع الثمن” هي جماعات تتشكل من المستوطنين، وتستهدف قرى وأملاكا تخص المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

الأناضول