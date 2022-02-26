زيلينسكي: إرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا.. وماكرون يتحدث عن "خطة صمود"

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الدول الداعمة لأوكرانيا سترسل اسلحة جديدة ومعدات لها، بينما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحرب ستطول، وأن باريس تعد خطة صمود.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال "زيلينسكي": "بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون..هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا..التحالف ضد الحرب فاعل".

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم السبت أن ما سماه "الحرب في أوكرانيا"، "ستطول، ويجب أن نستعد لها"، لافتا إلى أن الحكومة تعد "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

وخلال افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس، قال إيمانويل ماكرون: "هذه الأزمة ستستمر وستستمر هذه الحرب وستكون لكل الأزمات الناتجة عنها عواقب دائمة"

وأوضح ماكرون قائلا: :عادت الحرب إلى أوروبا..هذه الحرب ستطول"، مشددا على أنها "لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر يوم الخميس الماضي عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطني روسيا، على أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية، إلى العدالة.