زيلينسكي: الأوضاع في "باخموت" صعبة.. ومستقبل أوكرانيا يعتمد على معارك شرق البلاد

البوابة - أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صعوبة موقف قوات بلاده في مدينة "باخموت"، مشيرا إلى أن الأوضاع في المدينة مؤلمة وصعبة للغاية.

وقال زيلينسكي: "إن مستقبل أوكرانيا يعتمد على مصير ونتائج المعارك التي تدور شرق البلاد".

وشدد الرئيس الأوكراني، على ضرورة وأهمية تدمير القوة العسكرية للجيش الروسي.

من جانبها، أشارت هيئة الأركان الأوكرانية، إلى أن المعارك في "باخموت" مستمرة، وأن المحاولات الروسية للسيطرة على المدينة مستمرة ولا تتوقف.

وقال المكتب الإعلامي للجيش، نقلا عن قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، إن الهجوم الروسي الذي تقوده مجموعة "فاغنر" في "باخموت"، ينطلق من عدة محاور للسيطرة على وسط المدينة.

وأضاف سيرسكي، إن القوات الأوكرانية تمكنت من صد محاولات الاستيلاء على باخموت، مع تكبيد القوات الروسية المهاجمة خسائر بشرية كبيرة، منوها إلى أن المعركة في المدينة تعد الأطول منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وكانت القوات الروسية قد اعلنت قبل أيام، أنها تمكنت من السيطرة على الجزء الشرقي من المدينة، بعد معارك دامية مستمرة منذ 7 اشهر.

من جانبه أقر رئيس "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، بصعوبة المعارك وقساوتها في باخموت، مشيرا إلى أن المعارك تزداد شراسة كلما اقترب القتال من وسط المدينة.

وقال بريغوجين: "كلّما اقتربنا من وسط المدينة، ازدادت المعارك قسوة وكان هناك استخدام للمدفعية".

واضاف: "الوضع في باخموت صعب، صعب للغاية. العدو يقاتل من أجل كل متر".