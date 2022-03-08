زيلينسكي: الغرب ورطني وساقاتل "حتى آخر رجل"

اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الثلاثاء الغرب بتوريطه في الحرب مع روسيا وزجه فيها ثم التخلي عنه، فيما اكد انه سيقاتل حتى آخر رجل في بلاده

زيلنسكي: الغرب زجني في الحرب وتخلى عني

وقال الرئيس الاوكراني إن “الوعود” الغربية بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية، لم يتم الإيفاء بها وأوضح في مقطع فيديو نشر على “تليغرام”: “نحن نسمع وعودا منذ 13 يوما، يقولون لنا منذ 13 يوما إنهم سيساعدوننا جويا وإنه ستكون هناك طائرات وإنهم سيسلمونها إلينا”.

وتابع “لكن مسؤولية ذلك (سقوط ضحايا) تقع أيضا على عاتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يوما… على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتلة الروس”

زيلنسكي: يدعو الغرب لتقديم المساعدات له

وفي مناسبة اخرى دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى رفع العقوبات على موسكو وتصنيف روسيا "دولة إرهابية" ودعم بلاده للتصدي أمام الاجتياح الذي تعيشه للأسبوع الثاني على التوالي. وقال زيلينسكي: " زيدوا ضغوط العقوبات على روسيا وصنفوها دولة إرهابية وحافظوا على أمن أجوائنا".

وقارن في كلمة مسجلة أمام مجلس العموم البريطاني ما تعيشه أوكرانيا اليوم بما عاناه العالم من الهجمات النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وقال لمجلس العموم البريطاني: "لا نريد أن نفقد بلادنا تماما كما رفضتم خسارة بلدكم لصالح النازيين".

وذكر الرئيس الأوكراني أن "خسائر الجيش الروسي تجاوزت 10 آلاف قتيل بمن في ذلك جنرال روسي".

ونوه الرئيس الأوكراني بأن بلاده وشعبها لم يرغبوا في أن " يصبحوا ضحية لهذه الحرب" ولا خوضها.

وقال: "السؤال الآن هو أن نكون أو لا نكون .. والجواب هو: نعم سنكون".

وأكد الرئيس الأوكراني أن شعبه سيواصل المقاومة، وقال: "لن نرضخ ولن نستسلم وسنقاتل حتى آخر رجل في البر والبحر والجو".

وأضاف "سنقاتل في الغابات والشوارع وعلى ضفاف الأنهار ونسعى للحصول على مساعدة الدول المتحضرة".

رئيس أوكرانيا السابق يخاطب زيلينسكي: توقف عن إراقة الدماء

من جهته ناشد الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي بـ “وقف إراقة الدماء بأي ثمن والتوصل إلى اتفاق سلام”. وقال يانوكوفيتش في بيان: “أفهم جيدا أن لديك العديد من المستشارين، لكنك شخصيا ملزم بوقف إراقة الدماء بأي ثمن والتوصل إلى اتفاق سلام. هذا ما هو متوقع منك في أوكرانيا ودونباس وروسيا”. وأضاف يانوكوفيتش أن الشعب الأوكراني وشركاء كييف في الغرب سيكونون ممتنين لمثل هذه الخطوة.

وتابع قائلا: “أريد مناشدة فلاديمير زيلينسكي بطريقة رئاسية وحتى أبوية. فلاديمير ألكساندروفيتش، ربما تحلم بأن تصبح بطلا حقيقيا! لكن البطولة ليست بالمفاخرة، ولا تكون (البطولة) بالقتال حتى آخر أوكراني. إنه في الحقيقة بالتضحية.. بتخطي الكبرياء والطموحات من أجل إنقاذ حياة الناس”.

وأشار إلى أنه يتابع “بألم ما يحدث الآن في وطنه، ويتعاطف بشدة مع المعاناة التي يجبر الأوكرانيون على تحملها”. وشدد في الوقت نفسه على أنه “في أي مأساة توجد لحظة لا يزال من الممكن وقفها”، مضيفا: “منذ يومك الأول، وعدت بوقف الحرب في أوكرانيا، ولهذا ساندتك كل أوكرانيا. يمكنك أن تصبح رئيسا للعالم، لكن، للأسف، لم يحدث هذا”.