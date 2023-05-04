زيلينسكي من أمام "الجنائية الدولية": لا بد من محاسبة روسيا

البوابة - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، ضرورة معاقبة روسيا على جرائمها في بلاده، داعيا من "لاهاي" إلى انشاء محكمة خاصة بهذا الإطار.

ووصف زيلينسكي، العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ب"بداية الشر"، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية، بـ"عدالة واسعة النطاق" وليس "بإفلات هجين من العقاب".

جاء ذلك، خلال زيارة مفاجئة للرئيس الأوكراني لم تعلن مسبقا، إلى العاصمة الهولندية أمستردام، يلتقي خلالها مسؤولين في محكمة الجنايات الدولية "لاهاي" التي تتخذ من أمستردام مقرا لها.

ورفض زيلينسكي، في خطاب أمام دبلوماسيين ومسؤولين في لاهاي، فكرة محكمة "هجينة"، وقال "يجب أن يعمل القانون بشكل كامل لضمان العدالة".

يشار إلى أن والمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت العام 2002، أصدرت في آذار/مارس الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتحقيق في الجرائم المرتكبة بأوكرانيا.

وألقى زيلينسكي، الذي قام بزيارة غير معلنة إلى لاهاي، خطاباً بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا" بحضور وزير الخارجية الهولندي وبكه هوكسترا.