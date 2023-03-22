زيلينسكي يرد على بوتين بزيارة باخموت على خطوط التماس

رد الرئيس الاوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم (الأربعاء)، على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى مدينة ماريوبول، وتفقد قواته قرب خطوط التماس في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، وسلم بعض الميداليات.

وقال زيلينسكي، على قناته على موقع التواصل الاجتماعي تلغرام: "تشرفت بالحضور إلى هنا وتسليم الميداليات لأبطالنا. ولأشد على أياديهم وأشكرهم لحماية سيادة بلادنا"

وتاتي زيارة الرئيس الاوكراني حيث تدور معارك عنيفة قرب باخموت ونهر باخموتكا، في الوقت الذي تقاتل القوات الروسية من اجل السيطرة على خط النهر كونه معبرا لها للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا.

ويبدو ان الرئيس الاوكراني يرد على غريمه الروسي فلاديمير بوتين الذي تجول في مدينة ماريوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد أن قصفت أجزاء كبيرة منها ، وظهر بوتين وهو يقود سيارة عبر شوارع المدينة في الليل ويتحدث إلى سكان محليين. وتعتبر هذه أول زيارة لبوتين إلى أراض أوكرانية تم احتلالها حديثاً.