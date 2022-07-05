زيلينسكي يرفض مبدأ الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المصور مساء الاثنين من الانتظار حتى نهاية الحملة العسكرية الروسية للبدء في إعادة بناء البنية التحتية المحطمة في البلاد.

وقال زيلينسكي إلى أن عشرات الآلاف من المنازل دمرت في مناطق كانت تحتلها القوات الروسية ذات يوم ولكن استعادتها القوات الأوكرانية في وقت لاحق، وقال إنه من الضروري البدء في الاستعداد لفصل الشتاء الآن، ولاسيما ضمان إمدادات الطاقة الموثوقة.

وقال زيلينسكي إن أجزاء كبيرة من الاقتصاد الأوكراني توقفت بسبب القتال، مضيفا أن إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تكون أكثر من مجرد إعادة بناء الجدران. وقال: “يجب أن تصبح أوكرانيا الدولة الأكثر حرية وحداثة وأمانا في أوروبا”.

وتناول زيلينسكي بإيجاز سلسلة النجاحات العسكرية الروسية الأخيرة في منطقة دونباس، حيث أُجبرت القوات الأوكرانية على التخلي عن بلدة ليسيشانسك في عطلة نهاية الأسبوع، وأحكمت القوات الروسية سيطرتها على منطقة لوهانسك المتنازع عليها بشدة.

وشدد زيلينسكي على أن القوات الأوكرانية تلحق خسائر بالجيش الروسي كل يوم، مضيفا: “علينا كسره”. وقال إن هذا سيستغرق وقتا و”جهدا خارقا” مضيفا أنه لا يوجد بديل من أجل تأمين مستقبل أوكرانيا.