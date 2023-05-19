زيلينسكي يصل الى جدة لحضور القمة العربية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بصورة مفاجئة الى جدة لحضور قمة قادة الدول العربية التي ستنعقد في جدة الجمعة.

وقبيل وصوله بوقت قصير، كتب زيلنسكي على تلغرام قائلا انه سيلقي كلمة خلال القمة، كما سيعقد اجتماعات ثنائية خصوصا مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

#Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrives to the Kingdom to attend the 32nd Arab Summit in #Jeddah



pic.twitter.com/0Yzc2cnyi5 — AlEkhbariya News (@EKHNews_EN) May 19, 2023

وهذه اول زيارة للرئيس الاوكراني الى المنطقة منذ بدء الحرب في بلاده العام الماضي.

وسيقوم زيلينسكي امام القمة بطرح الصيغة التي تتبناها اوكرانيا لوقف اطلاق النار مع روسيا والوصول الى السلام، قائلا ان هذه الصيغة يتطلب تنفيذه مشاركة دولية واسعة.

واضاف ان حماية مسلمي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي من بين اولوياته الاخرى، معتبرا ان "معظم من يواجهون القمع في القرم المحتلة مسلمون".

وسيتوجه زيلينسكي عقب حضوره القمة العربية إلى اليابان لحضور اجتماع مجموعة السبع، في أول زيارة إلى آسيا منذ الغزو.

واختتم الرئيس الاوكراني الاسبوع الماضي جولة شملت دولا اوروبية عدة سعى خلالها الى حشد مزيد من الدعم العسكري لهجوم مضاد تعتزم قوات بلاده شنه ضد القوات الروسية في شرق البلاد.

ومن المتوقع ان تركز القمة التي تشهد عودة الرئيس السوري بشار الأسد اليها بعد غياب 13 عاما، على النزاع في سوريا وكذلك في كل من السودان واليمن.

وهذه أول مشاركة للاسد في القمة منذ عُلّقت عضوية بلاده في الجامعة مع اندلاع الازمة فيها عام 2011.

وادى النزاع في سوريا الى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد ملايين اخرين، فضلا عن الحاق دمار هائل بالبنية التحتية للبلاد.

