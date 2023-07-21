زيلينسكي يعزل سفير اوكرانيا بعد سخريته من اسلوبه

طرد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سفير كييف في بريطانيا فاديم بريستايكو من منصبه بعد اعتبار الأخير تصريح الرئيس الاوكراني الموجه لوزير الدفاع البريطاني “ساخرا وفي غير محله”.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس اعلن إن أوكرانيا يجب أن تكون أكثر امتنانا للمساعدة التي يقدمها الغرب لها وعارض ارسال المزيد من الاسلحة والذخائر بناءا على طلب الرئيس الاوكراني وقال ان بريطانيا ليست امازون

و نصح السفير الأوكراني وزير الدفاع البريطاني بن والاس بالاتصال بزيلينسكي والتعبير له عن عدم رضاه في محادثة خاصة فيما تساءل زيلينسكي ساخرا عمّا إذا كان عليه شكر والاس كل صباح على هذا الدعم

وانتقد الرئيس الاوكراني الخوف والجبن الذي ابدته دول الناتو في قمتها الاخيرة والتي رفضت انشمام كييف الى الحلف فيما سهلت الطريق امام فنلندا والسويد ، خوفا من التورط في حالة الحرب مع روسيا