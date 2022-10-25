زيلينسكي ينتقد زعماء الغرب ويطالبهم ب 17 مليار دولار

انتقد الرئيس الأوكراني فلادومير زيلينسكي، زعماء الغرب، لعدم الوفاء بالتزاماتهم حتى اللحظة، بشأن خطة التعافي السريع لإعادة إعمار بلاده، عقب العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا تحتاج بشكل فوري وعاجل، إلى 17 مليار دولار، للتعافي وتحقيق الانتعاش في البلاد، ودعم المستشفيات والمدارس والنقل والبنية التحتية للطاقة، لكننا حتى اللحظة لم نتلق سنتا واحدة من تلك الأمول.

كما أعرب زيلينسكي، خلال كلمة له في مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا، عن حاجة بلاده تلك الأموال، لإعادة بناء المساكن التي دمرتها أهوال الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني: "نحتاج الأموال والمساعدات بشكل عاجل للبقاء على قيد الحياة، اليوم وليس غدا، وليس العام المقبل، بل في الوقت الحالي".

وطالب زيلينسكي زعماء الغرب، دعم صندوق إعمار أوكرانيا، الذي بدأ بانشائه، مشيرا إلى أنه يجب أن يتألف مجلس الإشراف على الصندوق من 70% من ممثلي البلدان المانحة.

وقال زيلينسكي موجها حديثه لزعماء الغرب: "أطلب منكم تسريع القرارات اللازمة. لقد بدأت بإنشاء صندوق لإعمار أوكرانيا. من المهم أن يتألف مجلس الإشراف على الصندوق من 70% من ممثلي البلدان المانحة. يجب أن يبدأ الصندوق العمل الشهر المقبل".

يذكر أن الرئيس الأوكراني كان قد قال في وقت سابق، إن بلاده تحتاج إلى 38 مليار دولار لتغطية العجز في الميزانية للعام المقبل.

من جانبها، قدرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، حاجة أوكرانيا بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار شهريا، للتمويل الخارجي لعام 2023.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إن المساعدات التي تلقتها أوكرانيا خارج إطار الإمدادات العسكرية، تقدر بأكثر من 19 مليار يورو، كما أن الكونغرس الأمريكي وافق على تخصيص تمويل لمساعدة "كييف" بحجم 65 مليار دولار.