زيلينسكي يهدد نتنياهو

نقلت مواقع الكترونية عبرية عن مسؤول أوكراني كبير ان الرئيس فلوديمير زيلينسكي وجه تهديدا شديدا لرئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتناهو مطالبا اياه بسرعة التدخل في الازمة بين الطرفين

وقال المسؤول : "إذا لم يتدخل رئيس الوزراء نتنياهو بشكل مباشر في الأزمة بين البلدين في الأيام المقبلة، فسيعلن الرئيس زيلينسكي تعليق نظام تأشيرات الدخول للإسرائيليين بين البلدين".

وتوترت العلاقة بين زيلينسكي ونتنياهو بعد مماطلة الاخير لطلبات الرئيس الاميركي جو بايدن بدعم اوكرانيا بمخزون الاسلحة الاميركي في فلسطين المحتلة والتي خصصتها الولايات المتحدة لمجابهة الدول العربية ان واجهت اسرائيل تهديدا منها

وكان نتيناهو يماطل خشية من غضب روسيا وخوفا من توتر العلاقات مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي سيعكر عليه عملياته ضد الايرانيين في سورية بالاضافة الى ان روسيا كانت عازمة على الرد بدعم المفاعلات النووية الايرانية وتطوير برنامجها الصاروخي وهو ما يعتبره الاسرائيلين بانه تهديد مباشر لامنهم على ارضية منعهم لاي دولة اسلامية الاستحواذ على السلاح النووي

وعرفت العلاقات الاسرائيلية الاوكرانية ازدهارا كبيرا خلال السنوات الماضية ساعدت تل ابيب قوات زيلينسكي بعمليات التجسس وتطوير اسلحته فيما كان الرئيس الاوكراني يشيد بالغارات الاسرائيلية على غزة وقتل الاطفال والنساء والشيوخ ويعتبرهم ارهابيين