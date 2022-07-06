زيلينسكي يوقع وثيقة استسلام أوكرانيا في فيديو ساخر نشره قديروف

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بيد مرتجفة وثيقة استسلام بلاده، وذلك بحضور رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بحسب ما اظهره مقطع تمثيلي ساخر نشره الأخير عبر في حسابه على تيليغرام.

وكتب قديروف معلقا على الفيديو: "فيما يتعلق بصد القوات الأوكرانية في لوغانسك والتحرير الكامل للجمهورية من محتلي بانديرا، وقع زيلينسكي على استسلام غير مشروط. نحن أول من نشر التسجيل من مكتب الرئاسة".

وقام الرجل الذي ادى دور زيلنسكي في الفيديو بتوقيعها بحرف Z الذي أصبح للجيش الروسي في اوكرانيا.

وإمعانا في السخرية، دعا قديروف لعدم كتابة تعليقات كيدية تحت الفيديو، "لتجنب تعرض شخص خائف لنوبة قلبية".